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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Херсоні чути вибухи: що відомо

Вибух
Фото: Depositphotos

Жителі Херсону повідомляють про вибухи у місті. Наразі більше інформації немає.

Чекаємо деталей від влади.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя. Про потерпілих інформація не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 593-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Новини Херсону, Херсон
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