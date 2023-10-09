У Херсоні чути вибухи: що відомо

Жителі Херсону повідомляють про вибухи у місті. Наразі більше інформації немає.

Чекаємо деталей від влади.

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Нагадаємо, що цієї ночі російські війська знову били по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя. Про потерпілих інформація не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 593-тю добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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