Поранені троє людей: РФ обстріляла із ЗРК С-300 Харківщину

Уранці 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Харківської області.

За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по населеному пункту Куп’янського району окупанти вгатили, за попередньою інформацією, із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Зазнали поранень троє цивільних людей.

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Наразі медики надають усю необхідну допомогу двом 45-річним жінкам та 34-річному чоловіку.

На місці влучання працюють екстрені служби.

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