Поранені троє людей: РФ обстріляла із ЗРК С-300 Харківщину
Уранці 10 жовтня російські війська завдали ракетного удару по селищу Великий Бурлук Харківської області.
За даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, по населеному пункту Куп’янського району окупанти вгатили, за попередньою інформацією, із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Зазнали поранень троє цивільних людей.
Наразі медики надають усю необхідну допомогу двом 45-річним жінкам та 34-річному чоловіку.
На місці влучання працюють екстрені служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 594-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко