Чергова атака Миргорода: що говорять в ОВА
Близько 14:00 у Миргороді Полтавської області було чути вибухи.
Оновлено о 14:20. На вибух у громаді обласна військова адміністрація відреагувала о 14:20.
Там зазначили, що під час чергової атаки Полтавщини влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано.
Інформація про постраждалих не надходила.
Що відомо про вибухи в Миргороді 11 жовтня
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13:45, тому що на північно-східному напрямку активізувалась ворожа тактична авіація.
У Повітряних силах ЗСУ попередили, що росіяни можуть застосувати авіаційне озброєння.
О 14:00 там окремо звернулись до жителів Полтавської області із закликом не покидати укриттів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко