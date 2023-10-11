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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чергова атака Миргорода: що говорять в ОВА

Вибух
Фото: Depositphotos

Близько 14:00 у Миргороді Полтавської області було чути вибухи.

Карта повітряних тривог 11 жовтня 2023

Оновлено о 14:20. На вибух у громаді обласна військова адміністрація відреагувала о 14:20.

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Там зазначили, що під час чергової атаки Полтавщини влучань по критичній чи цивільній інфраструктурі не зафіксовано.

Інформація про постраждалих не надходила.

Що відомо про вибухи в Миргороді 11 жовтня

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 13:45, тому що на північно-східному напрямку активізувалась ворожа тактична авіація.

У Повітряних силах ЗСУ попередили, що росіяни можуть застосувати авіаційне озброєння.

О 14:00 там окремо звернулись до жителів Полтавської області із закликом не покидати укриттів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Миргород
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