Понівечені адмінбудівлі, поранено жінку: РФ усю ніч поливала вогнем Нікополь та район

Упродовж ночі 11 жовтня російські війська гатили з важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

У Нікополі понівечені дві адміністративні будівлі, комунальне підприємство й гуртожиток. Пошкоджені також п’ять багатоквартирних будинків.

Інші території, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, ще обстежують фахівці.

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Постраждала 78-річна жінка після наданої допомоги лікуватиметься амбулаторно.

Зауважимо, що два житлових будинки російські війська зруйнували 11 жовтня й у Боровій на Харківщині.

По населеному пункту окупанти вгатили близько 05:00 з реактивних систем залпового вогню. Крім того, завдали ракетного удару із ЗРК С-300.

На щастя, там минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: МОЗ

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