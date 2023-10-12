Росіяни завдають ударів по Харкову та області – ОВА

Харків та область перебувають під російським обстрілом. Вже є інформація про перші удари по одному з районів.

Інформацію підтверджують очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і мер Ігор Терехов.

За попередніми даними, зафіксовано удар по одному з районів на околиці Харкова.

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Терехов уточнив, що є попередня інформація про влучання по приватному житловому будинку. Наразі відомо про одного пораненого та пожежу на місці атаки.

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