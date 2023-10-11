Троє поранених: росіяни атакували дроном ритуальну службу на цвинтарі під Херсоном
11 жовтня близько 11:40 російські війська скинули боєприпас із дрона на транспорт ритуальної служби поблизу цвинтаря селища Кіндійка, що під Херсоном.
Від вибуху після прицільної атаки постраждали троє працівників ритуальної служби, які були поряд з автівкою.
Оновлено о 14:03. За життя 41-річного працівника, який дістав численні осколкові поранення, наразі борються медики в реанімації.
У лікарні також перебуває його 42-річний колега. У нього – вибухова травма та осколкові поранення (без проникнень).
63-річному чоловікові надали необхідну допомогу на місці.
Прокурори та слідчі поліції документують черговий воєнний злочин росіян.
Досудове розслідування відбувається за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі від восьми до 12 років).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко