Троє поранених: росіяни атакували дроном ритуальну службу на цвинтарі під Херсоном

11 жовтня близько 11:40 російські війська скинули боєприпас із дрона на транспорт ритуальної служби поблизу цвинтаря селища Кіндійка, що під Херсоном.

Від вибуху після прицільної атаки постраждали троє працівників ритуальної служби, які були поряд з автівкою.

Оновлено о 14:03. За життя 41-річного працівника, який дістав численні осколкові поранення, наразі борються медики в реанімації.

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У лікарні також перебуває його 42-річний колега. У нього – вибухова травма та осколкові поранення (без проникнень).

63-річному чоловікові надали необхідну допомогу на місці.

Прокурори та слідчі поліції документують черговий воєнний злочин росіян.

Досудове розслідування відбувається за фактом порушення законів та звичаїв війни за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі від восьми до 12 років).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 595-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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