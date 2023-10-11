Удар по гімназії у Нікополі: кількість жертв досягла чотирьох, розбір завалів завершено
У Нікополі на Дніпропетровщині відомо про чотирьох жертв в результаті ракетного удару російських загарбників по гімназії. Про це повідомили у ДСНС.
Спершу повідомлялося про двох загиблих, станом на 18:35 рятувальники дістали з-під завалів будівлі гімназії тіло ще однієї людини.
О 19:47 рятувальники завершили розбір завалів нікопольської гімназії. Очільник МВС Ігор Клименко повідомив про чотирьох загиблих людей: 72-річний чоловік і три жінки – 69, 67 та 60 років.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що до лікарні самостійно звернулися двоє людей – одна людина із осколковим пораненням перебуває у середньому ступені важкості, інша людина теж зазнала травм.
Ворог атакував Нікополь дронами-камікадзе та важкою артилерією.
За попередніми даними, окрім часткового руйнування гімназії у місті пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарських будівель, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.
Окрім Нікополя, артилерійським вогнем накривав Покровську сільську та Марганецьку громади. На щастя, там без жертв і постраждалих.
Завантаження
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко