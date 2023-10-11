Закладав вибухівку на АЗС у Харкові: на гарячому затримали диверсанта російського ГРУ

Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали у Харкові російського диверсанта із так званого ГРУ, який готував підриви двох автозаправок у місті та інших регіонах України.

Для диверсій він планував використати саморобну вибухівку, яку зберігав у схроні на території одного з лісових масивів Харківщини.

За задумом російської воєнної розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали спричинити численні жертви серед цивільного населення і відповідно – паніку в прикордонних регіонах.

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Схопили диверсанта під час закладання вибухівки під бочку з газом на одній із автозаправних станцій Харкова.

Вибуховий пристрій, який складався із 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором, вдалося відразу деактивувати.

Слідчі СБУ також встановили причетність затриманого до вчинення серії інших диверсій на Харківщині, зокрема до підриву колії на залізничній станції та вибухів на двох місцевих АЗС.

А самим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді.

Після початку великої війни його дистанційно завербував представник російської воєнної розвідки. Основним завданням зрадника було вчинення диверсій на об’єктах критичної інфраструктури та розхитування ситуації у прикордонних районах.

Вибухові пристрої він власноруч збирав у квартирі своєї матері, а потім відвозив їх до схрону в лісі.

Під час обшуків вдома у диверсанта та його близьких родичів вилучили майже 5 кг пластиду, детонатори, годинниковий механізм до вибухівки, дві бойові гранати Ф-1 та РГД-5, револьвер і майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Готується оголошення підозри затриманому за ст. 113 (диверсія) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ, за якими йому загрожує довічне ув’язнення.

Також вирішується питання обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Джерело : СБУ

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