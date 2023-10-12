Наєв: Опівночі на Сумщину прорвалась група диверсантів

Опівночі 12 жовтня державний кордон України в районі Сумської територіальної громади перетнула група диверсантів.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

Восьмеро окупантів прямували до одного з об’єктів цивільної критичної інфраструктури.

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Бійці бригади територіальної оборони відкрили по ворогу вогонь з артилерії та мінометів.

– Зазнавши бойових втрат, диверсійна група відійшла в бік державного кордону. Втрат серед українських військовослужбовців немає, – підсумував Сергій Наєв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: ГУР

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