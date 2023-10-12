Нічна атака дронів: в Умані перед відбоєм було чути вибухи
О пів на третю ночі 12 жовтня під час повітряної тривоги в Умані Черкаської області пролунали вибухи.
О 02:13 у Повітряних силах ЗСУ окремо звертались до жителів міста з проханням не покидати укриттів.
Атака дронів вночі проти 12 жовтня
Те, що росіяни випустили кілька груп ударних БпЛА з району полігону Чауда в поки що захопленому Криму, стало відомо після 21:00.
Тоді ж у ПС ЗСУ наголосили, що повітряні тривоги можуть поширитись за напрямком руху дронів.
До Черкаської області БпЛА прорвались о пів на другу ночі.
Про вибухи в Умані стало відомо незадовго до відбою.
Загалом загроза з неба для регіону тривала протягом години.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко