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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Нічна атака дронів: в Умані перед відбоєм було чути вибухи

Вибух

О пів на третю ночі 12 жовтня під час повітряної тривоги в Умані Черкаської області пролунали вибухи.

О 02:13 у Повітряних силах ЗСУ окремо звертались до жителів міста з проханням не покидати укриттів.

Атака дронів вночі проти 12 жовтня

Те, що росіяни випустили кілька груп ударних БпЛА з району полігону Чауда в поки що захопленому Криму, стало відомо після 21:00.

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Тоді ж у ПС ЗСУ наголосили, що повітряні тривоги можуть поширитись за напрямком руху дронів.

До Черкаської області БпЛА прорвались о пів на другу ночі.

Про вибухи в Умані стало відомо незадовго до відбою.

Загалом загроза з неба для регіону тривала протягом години.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 596-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Умань, Черкаська область
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