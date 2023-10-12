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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар по півдню Одещини та приліт у Харкові: головні події ночі 12 жовтня

Вибух
Фото: Depositphotos

Уночі 12 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 з Бєлгородської області РФ та з мису Чауда в поки що окупованому Криму.

Загалом окупанти випустили 33 ударних безпілотники.

Протиповітряна оборона знищила 28 із них.

Зараз дивляться

Крім того, окупанти вгатили по Харкову.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Удари по Одещині

Українські захисники вночі проти 12 жовтня знищили в Одеській області 10 безпілотників.

Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось.

В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали складські будівлі в припортовій зоні та житлові будинки.

Пожежі, що спалахнули, уже ліквідували.

До лікарні з термічними опіками госпіталізували 88-річну жінку.

Робота ППО на Миколаївщині

Українські захисники приземлили над територією Миколаївської області чотири дрони-камікадзе.

Вибухи в Умані

Ворожі дрони-камікадзе прорвались із Півдня України до Черкаської області о пів на другу ночі.

А вже за годину після цього в Умані Черкаської області пролунали вибухи.

До слова, за кілька хвилин до того, як у місті стало гучно, у Повітряних силах ЗСУ окремо звертались до уманчан із проханням не покидати укриттів.

Обласна влада ситуацію в Умані під час повітряної тривоги поки що не коментувала.

Приліт у Харкові

За пів години до опівночі росіяни вгатили по Харкову. Приліт зафіксовано в одному з районів на околиці міста.

Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

За даними від представників екстреної медичної допомоги, у чоловіка – осколкові поранення, а в жінки – гостра реакція на стрес.

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