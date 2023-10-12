Удар по півдню Одещини та приліт у Харкові: головні події ночі 12 жовтня

Уночі 12 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 з Бєлгородської області РФ та з мису Чауда в поки що окупованому Криму.

Загалом окупанти випустили 33 ударних безпілотники.

Протиповітряна оборона знищила 28 із них.

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Крім того, окупанти вгатили по Харкову.

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Удари по Одещині

Українські захисники вночі проти 12 жовтня знищили в Одеській області 10 безпілотників.

Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось.

В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали складські будівлі в припортовій зоні та житлові будинки.

Пожежі, що спалахнули, уже ліквідували.

До лікарні з термічними опіками госпіталізували 88-річну жінку.

Робота ППО на Миколаївщині

Українські захисники приземлили над територією Миколаївської області чотири дрони-камікадзе.

Вибухи в Умані

Ворожі дрони-камікадзе прорвались із Півдня України до Черкаської області о пів на другу ночі.

А вже за годину після цього в Умані Черкаської області пролунали вибухи.

До слова, за кілька хвилин до того, як у місті стало гучно, у Повітряних силах ЗСУ окремо звертались до уманчан із проханням не покидати укриттів.

Обласна влада ситуацію в Умані під час повітряної тривоги поки що не коментувала.

Приліт у Харкові

За пів години до опівночі росіяни вгатили по Харкову. Приліт зафіксовано в одному з районів на околиці міста.

Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.

За даними від представників екстреної медичної допомоги, у чоловіка – осколкові поранення, а в жінки – гостра реакція на стрес.

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