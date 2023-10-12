Удар по півдню Одещини та приліт у Харкові: головні події ночі 12 жовтня
Уночі 12 жовтня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136/131 з Бєлгородської області РФ та з мису Чауда в поки що окупованому Криму.
Загалом окупанти випустили 33 ударних безпілотники.
Протиповітряна оборона знищила 28 із них.
Крім того, окупанти вгатили по Харкову.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Удари по Одещині
Українські захисники вночі проти 12 жовтня знищили в Одеській області 10 безпілотників.
Однак уникнути влучань, на жаль, не вдалось.
В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали складські будівлі в припортовій зоні та житлові будинки.
Пожежі, що спалахнули, уже ліквідували.
До лікарні з термічними опіками госпіталізували 88-річну жінку.
Робота ППО на Миколаївщині
Українські захисники приземлили над територією Миколаївської області чотири дрони-камікадзе.
Вибухи в Умані
Ворожі дрони-камікадзе прорвались із Півдня України до Черкаської області о пів на другу ночі.
А вже за годину після цього в Умані Черкаської області пролунали вибухи.
До слова, за кілька хвилин до того, як у місті стало гучно, у Повітряних силах ЗСУ окремо звертались до уманчан із проханням не покидати укриттів.
Обласна влада ситуацію в Умані під час повітряної тривоги поки що не коментувала.
Приліт у Харкові
За пів години до опівночі росіяни вгатили по Харкову. Приліт зафіксовано в одному з районів на околиці міста.
Пошкоджень зазнав приватний житловий будинок.
За даними від представників екстреної медичної допомоги, у чоловіка – осколкові поранення, а в жінки – гостра реакція на стрес.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко