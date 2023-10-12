Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загроза балістики: у Миколаєві прогримів потужний вибух
Орієнтовно о 12:36 люди в Миколаєві почули гучний вибух.
На ситуацію оперативно відреагував міський голова Олександр Сєнкевич.
Зараз дивляться
Мер обласного центру запевнив, що всю офіційну інформацію обов’язково нададуть пізніше й закликав людей не викладати фото та відео в соцмережах.
Оновлено о 12:56. Ще за кілька хвилин Олександр Сєнкевич уточнив, що вибух стався за містом.
Подробиці, наголосив мер, повідомлять в обласній військовій адміністрації згодом.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією
РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко