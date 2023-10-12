Загроза балістики: у Миколаєві прогримів потужний вибух

Орієнтовно о 12:36 люди в Миколаєві почули гучний вибух.

На ситуацію оперативно відреагував міський голова Олександр Сєнкевич.

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Мер обласного центру запевнив, що всю офіційну інформацію обов’язково нададуть пізніше й закликав людей не викладати фото та відео в соцмережах.

Оновлено о 12:56. Ще за кілька хвилин Олександр Сєнкевич уточнив, що вибух стався за містом.

Подробиці, наголосив мер, повідомлять в обласній військовій адміністрації згодом.

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