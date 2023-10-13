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Чули всі райони міста: у Маріуполі пролунав гучний вибух

вибух дим
Фото: Getty Images

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав гучний вибух, який чули всі райони міста. Наразі подробиці з’ясовуються.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того, він зазначив, що одразу після вибуху було зафіксовано незвично-активний рух авіації ворога у бік Донецька.

Зараз дивляться

– Може знов свій літак приземлило ППО? – написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район до 5 тис. окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Донецька область, Маріуполь
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