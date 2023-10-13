Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Гучний ранок в окупантів: у Мелітополі пролунав вибух
Уранці 13 жовтня в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.
Про це повідомив міський голова Іван Федоров.
Наразі українська сторона з’ясовує, що стало причиною вибуху.
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Іван Федоров
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