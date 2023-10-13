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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гучний ранок в окупантів: у Мелітополі пролунав вибух

вибух
Фото: Pixabay

Уранці 13 жовтня в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Наразі українська сторона з’ясовує, що стало причиною вибуху.

Зараз дивляться

Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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