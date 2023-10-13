Гучний ранок в окупантів: у Мелітополі пролунав вибух

Уранці 13 жовтня в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області прогримів вибух.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

Наразі українська сторона з’ясовує, що стало причиною вибуху.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 597-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

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