Оголошено про ракетну небезпеку: у Кривому Розі чути вибухи

Орієнтовно о пів на сьому ранку 13 жовтня в Кривому Розі було чути звуки, схожі на вибухи.

За кілька хвилин до цього в Дніпропетровській області, як і в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях, було оголошено повітряну тривогу.

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