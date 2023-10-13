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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Оголошено про ракетну небезпеку: у Кривому Розі чути вибухи

Вибух

Орієнтовно о пів на сьому ранку 13 жовтня в Кривому Розі було чути звуки, схожі на вибухи.

Карта повітряних тривог 13 жовтня 2023

За кілька хвилин до цього в Дніпропетровській області, як і в Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях, було оголошено повітряну тривогу.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну загрозу для цих регіонів.

Кривий Ріг
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