Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Росіяни скинули фосфорні бомби в районі Авдіївки – Братчук
Російські війська застосували під Авдіївкою Донецької області фосфорні бомби.
Відео бомбардування оприлюднив речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
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Кадри з місця події йому надали українські захисники, що дислокуються на цьому напрямку.
Військові уточнюють, що по їхніх позиціях фосфорні бомби не влучили.
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