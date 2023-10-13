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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Росіяни скинули фосфорні бомби в районі Авдіївки – Братчук

Фосфорні бомби під Авдіївкою

Російські війська застосували під Авдіївкою Донецької області фосфорні бомби.

Відео бомбардування оприлюднив речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

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Кадри з місця події йому надали українські захисники, що дислокуються на цьому напрямку.

Військові уточнюють, що по їхніх позиціях фосфорні бомби не влучили.

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