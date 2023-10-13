Вибухи в Кривому Розі та фосфорні бомби по району Авдіївки: головні події ночі 13 жовтня

13 жовтня із ночі до ранку російські війська поливали вогнем Херсон і райони області.

Орієнтовно о 05:30 ранку було чути вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Крім того, під удар фосфорними бомбами потрапив район Авдіївки.

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Вибухи в Херсоні та області

Потужні вибухи в Херсоні лунали близько першої ночі.

Тоді ж від ворожих ударів потерпав Бериславський район.

За даними Telegram-каналів, окупанти запускали в напрямку району керовані авіабомби.

Російські війська продовжили поливати вогнем Херсон з окупованого лівого берега Дніпра після п’ятої ранку.

В обласній військовій адміністрації подробиць поки що не надавали.

Вибухи в Кривому Розі

Орієнтовно о 06:30 ранку 13 жовтня в Кривому Розі було чути звуки, схожі на вибухи.

У цей час у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Скидання фосфорних бомб у районі Авдіївки

Про те, що російські війська застосували під Авдіївкою Донецької області фосфорні бомби, повідомив речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Кадри з місця події йому надали українські захисники, що дислокуються на цьому напрямку.

Військові уточнили, що по їхніх позиціях фосфорні бомби не влучили.

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