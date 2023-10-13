Вибухи в Кривому Розі та фосфорні бомби по району Авдіївки: головні події ночі 13 жовтня
13 жовтня із ночі до ранку російські війська поливали вогнем Херсон і райони області.
Орієнтовно о 05:30 ранку було чути вибухи в Кривому Розі Дніпропетровської області.
Крім того, під удар фосфорними бомбами потрапив район Авдіївки.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи в Херсоні та області
Потужні вибухи в Херсоні лунали близько першої ночі.
Тоді ж від ворожих ударів потерпав Бериславський район.
За даними Telegram-каналів, окупанти запускали в напрямку району керовані авіабомби.
Російські війська продовжили поливати вогнем Херсон з окупованого лівого берега Дніпра після п’ятої ранку.
В обласній військовій адміністрації подробиць поки що не надавали.
Вибухи в Кривому Розі
Орієнтовно о 06:30 ранку 13 жовтня в Кривому Розі було чути звуки, схожі на вибухи.
У цей час у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Кіровоградській областях було оголошено повітряну тривогу через ракетну загрозу.
Скидання фосфорних бомб у районі Авдіївки
Про те, що російські війська застосували під Авдіївкою Донецької області фосфорні бомби, повідомив речник Української добровольчої армії Південь, голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.
Кадри з місця події йому надали українські захисники, що дислокуються на цьому напрямку.
Військові уточнили, що по їхніх позиціях фосфорні бомби не влучили.
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