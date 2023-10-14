На Донеччині росіяни із РСЗВ Смерч вбили 11-річного хлопчика
Російські окупанти атакували село Багатир Донецької області із РСЗВ Смерч – загинув 11-річний хлопчик.
Про це повідомляють у Національній поліції України.
Хлопчик лише два дні тому відсвяткував свій 11-й день народження. Його 31-річна мама та 6-річний братик зазнали поранень. Їх госпіталізували.
Загалом зафіксовано дев’ять прильотів по житловому сектору. Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу.
Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші вижили під руїнами власних домівок.
Правоохоронці зафіксували воєнний злочин Російської Федерації. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 ККУ України (Порушення законів та звичаїв війни).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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