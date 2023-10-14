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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

На Донеччині росіяни із РСЗВ Смерч вбили 11-річного хлопчика

На Донеччині росіяни із РСЗВ Смерч вбили 11-річного хлопчика
Фото: Нацполіція

Російські окупанти атакували село Багатир Донецької області із РСЗВ Смерч – загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Хлопчик лише два дні тому відсвяткував свій 11-й день народження. Його 31-річна мама та 6-річний братик зазнали поранень. Їх госпіталізували.

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Загалом зафіксовано дев’ять прильотів по житловому сектору. Пошкоджено 20 приватних будинків, церкву, школу, цивільні авто та електромережу.

Деякі люди в момент обстрілу встигли сховатись у підвалах, інші вижили під руїнами власних домівок.

Правоохоронці зафіксували воєнний злочин Російської Федерації. Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 438 ККУ України (Порушення законів та звичаїв війни).

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Нацполіція
Армія Росії, Війна в Україні, Донецька область
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