На Донеччині росіяни із РСЗВ Смерч вбили 11-річного хлопчика

Російські окупанти атакували село Багатир Донецької області із РСЗВ Смерч – загинув 11-річний хлопчик.

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Хлопчик лише два дні тому відсвяткував свій 11-й день народження. Його 31-річна мама та 6-річний братик зазнали поранень. Їх госпіталізували.

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Джерело : Нацполіція

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