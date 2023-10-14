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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зранку окупанти накрили вогнем Берислав, загинула жінка

Берислав
Херсонська обласна прокуратура
Берислав
Зранку окупанти накрили вогнем Берислав, загинула жінка
Берислав
Берислав
Зранку окупанти накрили вогнем Берислав, загинула жінка

Близько 06:00 російські військові вдарили по місту Берислав Херсонської області – влучили у приватний будинок.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під завалами будинку опинилася 60-річна жінка. Від зазнаних травм вона загинула.

Зараз дивляться

У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що атаку здійснено керованими авіабомбами.

Берислав

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За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Вибух, Херсонська область
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Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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