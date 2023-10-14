Зранку окупанти накрили вогнем Берислав, загинула жінка

Близько 06:00 російські військові вдарили по місту Берислав Херсонської області – влучили у приватний будинок.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Під завалами будинку опинилася 60-річна жінка. Від зазнаних травм вона загинула.

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У Херсонській обласній прокуратурі заявили, що атаку здійснено керованими авіабомбами.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 598-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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