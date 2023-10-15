Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Двоє людей загинули: РФ скинула авіабомбу на село під Ізюмом
Близько 02:30 15 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Дружелюбівці Харківської області.
У селі, що в Ізюмському районі, зруйновано приватний будинок, спалахнула пожежа.
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Загинули 57-річний чоловік та 54-річна жінка.
Ще одна жінка з осколковим пораненням госпіталізована в задовільному стані.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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