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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Двоє людей загинули: РФ скинула авіабомбу на село під Ізюмом

Швидка допомога

Близько 02:30 15 жовтня російські війська завдали удару керованою авіабомбою по Дружелюбівці Харківської області.

Дружелюбівка Харківської області

У селі, що в Ізюмському районі, зруйновано приватний будинок, спалахнула пожежа.

Зараз дивляться

Загинули 57-річний чоловік та 54-річна жінка.

Ще одна жінка з осколковим пораненням госпіталізована в задовільному стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Харківська область
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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