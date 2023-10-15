У Севастополі гримлять вибухи – у Развожаєва “все спокійно”

Уранці 15 жовтня в поки що окупованому Севастополі лунають вибухи.

Так званий губернатор Михайло Развожаєв оперативно відреагував на надзвичайну подію.

Зараз дивляться

Колаборант переконує, що в місті “все спокійно”, а гучні звуки в районі Північного молу – “це навчання Чорноморського флоту РФ із застосуванням реактивних бомбометів”.

Нагадаємо, що напередодні ввечері в Севастополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Жодних пояснень про ситуацію в місті після сирен 14 жовтня Развожаєв досі не надав.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Крымский ветер, Михайло Развожаєв

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.