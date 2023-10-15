Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Севастополі гримлять вибухи – у Развожаєва “все спокійно”
Уранці 15 жовтня в поки що окупованому Севастополі лунають вибухи.
Так званий губернатор Михайло Развожаєв оперативно відреагував на надзвичайну подію.
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Колаборант переконує, що в місті “все спокійно”, а гучні звуки в районі Північного молу – “це навчання Чорноморського флоту РФ із застосуванням реактивних бомбометів”.
Нагадаємо, що напередодні ввечері в Севастополі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Жодних пояснень про ситуацію в місті після сирен 14 жовтня Развожаєв досі не надав.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Крымский ветер, Михайло Развожаєв
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