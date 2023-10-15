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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Випущені майже 40 артснарядів та дрон: що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Обстріл Дніпропетровської області 15 жовтня 2023

Уночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та дроном.

Майже 40 артснарядів росіяни скерували на Нікополь та Марганецьку громаду.

У Нікополі через обстріл спалахнув приватний будинок. Ще вісім осель та одну господарську споруду було пошкоджено.

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Зачепило також лінію електропередачі, мікроавтобус та 10 сонячних панелей.

– Обстеження атакованих територій продовжується. Але головне, що люди цілі, – говорить керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю українські захисники знищили ворожий безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Війна в Україні, Дніпропетровська область, Нікополь, Російська агресія, РФ
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