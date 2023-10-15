Випущені майже 40 артснарядів та дрон: що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Уночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та дроном.

Майже 40 артснарядів росіяни скерували на Нікополь та Марганецьку громаду.

У Нікополі через обстріл спалахнув приватний будинок. Ще вісім осель та одну господарську споруду було пошкоджено.

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Зачепило також лінію електропередачі, мікроавтобус та 10 сонячних панелей.

– Обстеження атакованих територій продовжується. Але головне, що люди цілі, – говорить керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Крім того, у небі над Дніпропетровською областю українські захисники знищили ворожий безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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