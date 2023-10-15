Випущені майже 40 артснарядів та дрон: що відомо про обстріл Дніпропетровщини
Уночі 15 жовтня російські війська атакували Дніпропетровську область важкою артилерією та дроном.
Майже 40 артснарядів росіяни скерували на Нікополь та Марганецьку громаду.
У Нікополі через обстріл спалахнув приватний будинок. Ще вісім осель та одну господарську споруду було пошкоджено.
Зачепило також лінію електропередачі, мікроавтобус та 10 сонячних панелей.
– Обстеження атакованих територій продовжується. Але головне, що люди цілі, – говорить керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Крім того, у небі над Дніпропетровською областю українські захисники знищили ворожий безпілотник.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 599-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Лисак
Фото: Сергій Лисак
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