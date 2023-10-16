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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина

Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина
Фото: ДСНС

Цієї ночі російські військові атакували Полтавщину ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Миргородському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

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За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі госпіталізовані. Загиблих немає.

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Війна в Україні, Миргород, Полтавська область
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