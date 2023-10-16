Полтавську область росіяни атакували ракетами та БпЛА: серед поранених дитина

Цієї ночі російські військові атакували Полтавщину ракетами та ударними дронами. Вибухи лунали у Миргородському районі.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

За його словами, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

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За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі госпіталізовані. Загиблих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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