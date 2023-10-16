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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Всю ніч РФ тероризувала Кіровоградщину ракетами і дронами, є влучання

Всю ніч РФ тероризувала Кіровоградщину ракетами і дронами, є влучання

Вночі російський ворог тероризував Кіровоградську область ракетами та ударними дронами Shahed.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, в області працювали наші сили протиповітряної оборони. Є збиття, та, на жаль, є й влучання.

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Одну людину госпіталізували. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Зранку у Повітряних силах повідомили, що окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М, п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12 ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Сили ППО знищили дві авіаракети Х-59 та 11 дронів Shahed.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 600-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Кіровоградська область
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Анна Боль
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