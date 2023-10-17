Атака дронів: уночі в Одеській області гриміли вибухи

Уночі 17 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про загрозу в Повітряних силах ЗСУ повідомили о 02:18.

О пів на третю там конкретизували, що ворожі дрони прямують до Білгород-Дністровського району.

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Близько третьої ранку БпЛА полетіли в напрямку Одеського району.

Відразу після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.

Минула загроза для області о 03:43.

Результати бойової роботи українських захисників наразі уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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