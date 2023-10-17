Атака дронів: уночі в Одеській області гриміли вибухи
Уночі 17 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про загрозу в Повітряних силах ЗСУ повідомили о 02:18.
О пів на третю там конкретизували, що ворожі дрони прямують до Білгород-Дністровського району.
Близько третьої ранку БпЛА полетіли в напрямку Одеського району.
Відразу після цього місцеві жителі почали повідомляти про вибухи.
Минула загроза для області о 03:43.
Результати бойової роботи українських захисників наразі уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов