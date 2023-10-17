Два прильоти по Слов’янську: росіяни поцілили в гуртожиток аграрного вишу

Уночі 17 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру Слов’янська Донецької області.

– Неспокійна ніч у Слов’янську – уночі було два прильоти в центр міста по вулиці Свободи, – повідомив у відео очільник міста Вадим Лях.

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Поцілили окупанти в гуртожиток Луганського аграрного університету.

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На щастя, зауважує мер Слов’янська, минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

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