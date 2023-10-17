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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Два прильоти по Слов’янську: росіяни поцілили в гуртожиток аграрного вишу

Обстріл Слов'янська 17 жовтня 2023

Уночі 17 жовтня російські війська завдали ракетного удару по центру Слов’янська Донецької області.

– Неспокійна ніч у Слов’янську – уночі було два прильоти в центр міста по вулиці Свободи, – повідомив у відео очільник міста Вадим Лях.

Поцілили окупанти в гуртожиток Луганського аграрного університету.

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На щастя, зауважує мер Слов’янська, минулося без жертв.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Вадим Лях

Фото: Вадим Лях

Війна в Україні, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ, Слов'янськ
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Масово знищують техніку РФ: як працюють артилеристи Нацгвардії на передовій

Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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