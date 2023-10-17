Окупанти гатять по Херсону: щонайменше п’ятеро поранених

Росіяни з тимчасово окупованого лівого берега обстріляли Дніпровський район Херсону, є поранені.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За попередньою інформацією, поранені п’ятеро людей. Одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інформація уточнюється.

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За минулу добу російські війська шість разів обстріляли населені пункти Херсонської міської територіальної громади та використали для цього 31 снаряд. На щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 15 жовтня російський ворог завдав кілька авіаударів по Херсону із Су-34. Місто тимчасово знеструмлене, а залізничний вокзал перейшов на резервне живлення. Після обіду унаслідок чергового прильоту в обласному центрі знову пошкоджено лінії електропередачі.

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