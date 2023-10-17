Посадовець ДСНС не вказав у декларації майно дружини на 13 млн грн – ДБР

Державне бюро розслідувань оголосило підозру посадовцю Головного управління ДСНС України у Києві, який кілька років не декларував майно дружини на майже 13 млн грн.

За даними слідчих ДБР, у декларації за 2020 рік він нібито забув вказати, що вона володіє чотирма квартирами, чотирма нежитловими приміщеннями, чотирма паркомісцями, житловим будинком та земельною ділянкою.

Усі ці об’єкти нерухомого майна розташовані на території Києва та області.

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Відомості про доходи, вказані посадовцем, відрізнялися від правдивих на загальну суму 11,9 млн грн.

Крім того, вже у декларації за 2021 рік він не вказав ще одну квартиру, яку його дружина отримала у власність. Цього разу різниця була у 12,7 млн грн.

Йому оголошено про підозру у декларуванні недостовірної інформації – ч. 2 ст. 366-2 ККУ.

Йому загрожує штраф від 4 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи від 150 до 240, або обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело : ДБР

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