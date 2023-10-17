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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

У Криму до ранку гриміли вибухи: окупанти кажуть, що збивали дрони

Дрон у небі
Фото: Getty Images

17 жовтня в поки що окупованому Криму було гучно до самого ранку.

Красноперекопськ, Новофедорівка, Севастополь

Спершу вибух о четвертій ранку пролунав у Новофедорівці.

Зараз дивляться

Потім протягом 30 хвилин – із 05:30 до 06:00 – чотири потужні вибухи було чути на південний захід від Красноперекопська.

Після останнього, за свідченням очевидців, було видно заграву.

Так званий глава уряду окупованого Криму Сергій Аксьонов переконує, що протягом ночі засобами радіоелектронної боротьби було знищено, а силами протиповітряної оборони збито вісім безпілотників.

До слова, кілька гучних звуків чули люди й о восьмій ранку в Севастополі.

Це вже, переконує так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, було навчання із застосуванням реактивних бомбометів у районі Північного та Південного молів.

Принагідно Развожаєв анонсував навчальні артилерійські стрільби кораблів Чорноморського флоту РФ на зовнішньому рейді орієнтовно з 10:00 до 10:30.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Аксьонов, Михайло Развожаєв, Крымский ветер

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