Вибух у Вознесенську та удари по аеродромах біля Луганська та Бердянська: головні події ночі 17 жовтня
Уночі 17 жовтня російські війська атакували українські населені пункти, застосувавши тактичну авіацію та ударні безпілотники.
Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.
Гучно було й в окупованих Луганську та Бердянську.
Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.
Вибухи в Одеській області
Уночі 17 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.
Про загрозу обстрілу дронами Білгород-Дністровського та Одеського районів в Повітряних силах та обласній військовій адміністрації попереджали близько третьої ночі.
Результати бойової роботи українських захисників наразі уточнюються.
Вибухи у Вознесенську
О пів на четверту ранку 17 жовтня потужний вибух прогримів у Вознесенську Миколаївської області.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.
Подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.
Удар по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська
17 жовтня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово захоплених Луганська та Бердянська.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов