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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух у Вознесенську та удари по аеродромах біля Луганська та Бердянська: головні події ночі 17 жовтня

Головні події ночі 17 жовтня

Уночі 17 жовтня російські війська атакували українські населені пункти, застосувавши тактичну авіацію та ударні безпілотники.

Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Гучно було й в окупованих Луганську та Бердянську.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Вибухи в Одеській області

Уночі 17 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про загрозу обстрілу дронами Білгород-Дністровського та Одеського районів в Повітряних силах та обласній військовій адміністрації попереджали близько третьої ночі.

Результати бойової роботи українських захисників наразі уточнюються.

Вибухи у Вознесенську

О пів на четверту ранку 17 жовтня потужний вибух прогримів у Вознесенську Миколаївської області.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.

Подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Удар по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська

17 жовтня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово захоплених Луганська та Бердянська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Вибух у Вознесенську та удари по аеродромах біля Луганська та Бердянська: головні події ночі 17 жовтня

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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.

Владислав Круглов
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