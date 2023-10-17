Вибух у Вознесенську та удари по аеродромах біля Луганська та Бердянська: головні події ночі 17 жовтня

Уночі 17 жовтня російські війська атакували українські населені пункти, застосувавши тактичну авіацію та ударні безпілотники.

Вибухи лунали в Одеській та Миколаївській областях.

Гучно було й в окупованих Луганську та Бердянську.

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Вибухи в Одеській області

Уночі 17 жовтня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками.

Про загрозу обстрілу дронами Білгород-Дністровського та Одеського районів в Повітряних силах та обласній військовій адміністрації попереджали близько третьої ночі.

Результати бойової роботи українських захисників наразі уточнюються.

Вибухи у Вознесенську

О пів на четверту ранку 17 жовтня потужний вибух прогримів у Вознесенську Миколаївської області.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.

Подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Удар по аеродромах поблизу Луганська та Бердянська

17 жовтня в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердили успішні удари по гелікоптерах та обладнанню аеродромів російських окупаційних військ поблизу тимчасово захоплених Луганська та Бердянська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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