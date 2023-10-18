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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Готував теракт у київському метро: СБУ повідомила про підозру спецслужбісту РФ

СБУ
Фото: СБУ, Depositphotos

СБУ зібрала масштабну доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух “банки з медом” на блокпосту ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році. 

Фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним Мексиканець – кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб – сил спеціальних операцій міноборони РФ.

Як зʼясували слідчі, на початку антитерористичної операції на Сході він прибув до тимчасово окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України. 

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– Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача сил спецоперацій РФ Валерія Флюстікова та ексохоронця Путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського ГРУ, – йдеться у повідомленні. 

Як зазначили в СБУ, саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. 

Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави. 

Готував теракт у київському метро: СБУ повідомила про підозру спецслужбісту РФ

Фото: СБУ

Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

– Крім того, встановлено причетність підрозділу Мексиканця до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року. Для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій містилася вибухівка. Тоді внаслідок підриву загинув український військовий, ще двох – було поранено, – розповіли слідчі.

Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення. За наявними даними, після початку повномасштабного вторгнення РФ Мексиканця також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України, і він перебуває на тимчасово окупованій частині на Сході.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Маслянку про підозру за такими статтями ККУ:

  •  ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб); 
  •  ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передання вибухового пристрою).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, ГРУ, Київ, Луганськ, Росія, СБУ
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