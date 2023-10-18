Одночасно з Дніпром: у Запоріжжі чути вибухи

Уранці 18 жовтня в Запоріжжі так само, як і в Дніпрі, прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

За кілька хвилин до вибухів керівник обласної військової адміністрації Юрій Малашко попереджав, що ворог може застосувати балістичне озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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