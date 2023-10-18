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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей

Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей

Ввечері у Харкові в Індустріальному районі сталася пожежа в супермаркеті Клас.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.

– Після прибуття на місце рятувальники встановили, що горить облицювання стіни на площі 100 кв. м і дах триповерхової будівлі на площі близько 200 кв. м. Надзвичайники евакуювали 30 людей. Попередньо, травмованих немає, – йдеться у повідомленні.

Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей
Фото: ДСНС
Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей
Фото: ДСНС
Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей
Полум’я охопило супермаркет: у Харкові через пожежу евакуювали людей

За інформацією ДСНС, станом на 19:00 пожежу локалізували, наразі триває гасіння осередків загоряння.

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Як зазначив кореспондент Суспільного, вогню станом на 19:17 не видно. Рятувальники продовжують проливати водою стіни, дах, працюють усередині будівлі. Супермаркет знеструмлений.

До речі, у середу, 18 жовтня, у Харкові було чутно звуки вибухів.

Пожежа, Харківська область
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