Пожежа у готелі та руйнування 7 приватних будинків: РФ знову обстріляла Дніпропетровщину
РФ знову била по Дніпропетровській області, внаслідок чого є постраждалий.
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА (ОВА) Сергій Лисак.
– Важкий день. Окрім атаки по Дніпровському району, 4 артобстріли Нікополя. Постраждав 36-річний чоловік. Він у задовільному стані. Лікуватиметься вдома, – написав він у Telegram.
Крім того, після атаки окупантів зайнявся готель, було пошкоджено 7 приватних будинків та 4 господарські споруди.
За уточненою інформацією, через ракетний удар по Обухівці знищена одна оселя і 21 – пошкоджена. Побито 11 господарських споруд та одну зруйновано.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня російські окупанти атакували Дніпропетровську область ракетами та реактивною артилерією, внаслідок чого було зруйновано цивільну інфраструктуру.
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