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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакує бомбами Херсонщину: загинув чоловік, у жінки – важкі травми

Обстріл КАБами Бериславського району 18 жовтня 2023
Фото: Офіс генпрокурора

Російська авіація обстрілює територію Херсонської області, починаючи з ночі 18 жовтня.

Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів на правому березі Дніпра.

У Бериславському районі пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

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Близько 01:15  росіяни з трьох літаків Су-34 випустили по селу Новоберислав Херсонської області шість керованих авіабомб.

Поцілили окупанти по території приватного домоволодіння. Від поранень загинув 63-річний господар, який саме перебував на подвір’ї.

У Благовіщенському є руйнування житла та освітніх закладів.

Важкі поранення дістала 69-річна жінка.

Близько дев’ятої ранку окупанти з трьох літаків випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.

Наразі в обласній військовій адміністрації з’ясовують інформацію про постраждалих та руйнування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Бомба, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, Херсонська область
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