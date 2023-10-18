РФ атакує бомбами Херсонщину: загинув чоловік, у жінки – важкі травми
Російська авіація обстрілює територію Херсонської області, починаючи з ночі 18 жовтня.
Під ворожий вогонь потрапили 11 населених пунктів на правому березі Дніпра.
У Бериславському районі пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.
Близько 01:15 росіяни з трьох літаків Су-34 випустили по селу Новоберислав Херсонської області шість керованих авіабомб.
Поцілили окупанти по території приватного домоволодіння. Від поранень загинув 63-річний господар, який саме перебував на подвір’ї.
У Благовіщенському є руйнування житла та освітніх закладів.
Важкі поранення дістала 69-річна жінка.
Близько дев’ятої ранку окупанти з трьох літаків випустили по дві керовані авіабомби по трьох населених пунктах.
Наразі в обласній військовій адміністрації з’ясовують інформацію про постраждалих та руйнування.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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