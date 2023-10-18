Російський терор має програти – Зеленський про удари по Запоріжжю
Україна зробить усе, щоб Росія понесла справедливу відповідальність за свій терор.
Так президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Запоріжжю вночі 18 жовтня.
– Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано вісім квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи, – написав Володимир Зеленський.
Глава держави висловив співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор.
Крім того, очільник країни подякував усім, хто не залишається байдужим й допомагає українцям долати російський терор.
– Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти, – наголосив президент України.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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