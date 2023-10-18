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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Російський терор має програти – Зеленський про удари по Запоріжжю

Російський терор має програти – Зеленський про удари по Запоріжжю
Фото: Офіс президента

Україна зробить усе, щоб Росія понесла справедливу відповідальність за свій терор.

Так президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні удари РФ по Запоріжжю вночі 18 жовтня.

– Запоріжжя. Ракетні удари терористів по місту, по інфраструктурі, житловому будинку – звичайній п’ятиповерхівці. Зруйновано вісім квартир. Є поранені та загиблі. Під завалами можуть бути люди. Тривають аварійно-рятувальні роботи, – написав Володимир Зеленський.

Глава держави висловив співчуття всім, чиї рідні й близькі загинули через російський терор.

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Крім того, очільник країни подякував усім, хто не залишається байдужим й допомагає українцям долати російський терор.

– Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Зробимо все, щоб держава-терорист понесла справедливу відповідальність. Російський терор має програти, – наголосив президент України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Володимир Зеленський
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