Удар по Обухівці під Дніпром: загинула жінка, ще троє людей постраждали
Уранці 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору селища Обухівка під Дніпром.
Оновлено о 10:44. На цю хвилину відомо про шість пошкоджених будинків.
За попередньою інформацією, загинула 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали.
Наслідки атаки наразі уточнює обласна військова адміністрація.
Що відомо про вибухи під Дніпром
Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 09:44 18 жовтня через активність тактичної авіації РФ.
Уже за дві хвилини люди в Дніпрі почули вибухи.
Згодом стало відомо про удари по приватному сектору в Дніпровському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Лисак, Андрій Єрмак
Фото: Андрій Єрмак
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