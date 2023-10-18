Удар по Обухівці під Дніпром: загинула жінка, ще троє людей постраждали

Уранці 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору селища Обухівка під Дніпром.

Оновлено о 10:44. На цю хвилину відомо про шість пошкоджених будинків.

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За попередньою інформацією, загинула 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали.

Наслідки атаки наразі уточнює обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи під Дніпром

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 09:44 18 жовтня через активність тактичної авіації РФ.

Уже за дві хвилини люди в Дніпрі почули вибухи.

Згодом стало відомо про удари по приватному сектору в Дніпровському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак, Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

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