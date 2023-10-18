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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Удар по Обухівці під Дніпром: загинула жінка, ще троє людей постраждали

Удар по Обухівці під Дніпром 18 жовтня 2023

Уранці 18 жовтня російські війська завдали ракетного удару по приватному сектору селища Обухівка під Дніпром.

Обухівка на карті

Оновлено о 10:44. На цю хвилину відомо про шість пошкоджених будинків.

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За попередньою інформацією, загинула 31-річна жінка. Ще троє людей постраждали.

Наслідки атаки наразі уточнює обласна військова адміністрація.

Що відомо про вибухи під Дніпром

Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 09:44 18 жовтня через активність тактичної авіації РФ.

Уже за дві хвилини люди в Дніпрі почули вибухи.

Згодом стало відомо про удари по приватному сектору в Дніпровському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Лисак, Андрій Єрмак

Фото: Андрій Єрмак

Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, РФ
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