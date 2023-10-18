Удар по будинку в Запоріжжі та атака дронами по РФ та Криму: головні події ночі 18 жовтня

Уночі 18 жовтня, всього за 15 хвилин – із 01:33 до 01:48, російські війська завдали шість ракетних ударів по території Запоріжжя. Одним з ударів частково зруйновано квартири у двох під’їздах багатоповерхівки в центрі міста.

Під обстрілом уночі перебувала Херсонська область.

Тим часом окупанти поскаржились на атаку безпілотників – вибухи лунали в Бєлгородській та Курській областях РФ.

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Гучно було й у поки окупованому Криму.

Детальніше про головні події ночі та ранку читайте в добірці від Фактів ICTV.

Шість ракетних ударів РФ по Запоріжжю

Уночі 18 жовтня росіяни вгатили шістьма ракетами по Запоріжжю.

В одній із багатоповерхівок, що потрапила під удар, відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих. Ще три людини вважаються зниклими безвісти.

Жителів зруйнованого будинку евакуювали в безпечне місце, надали психологічну та іншу допомогу. Усім їм буде надано тимчасове житло.

На місці атаки росіян тривають пошуково-рятувальні роботи.

Обстріл Херсону та області

Уночі російські війська запускали керовані авіабомби по Бериславському району.

Зокрема, про пуск КАБів у напрямку Берислава повідомляв очільник РВА Володимир Літвінов.

Вибухи лунали й в обласному центрі.

Удари по Дніпропетровщині

Уночі 18 жовтня армія РФ випустила майже два десятки снарядів із важкої артилерії по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах Нікопольського району Дніпропетровської області.

Наразі рятувальники ще обстежують населені пункти, які атакував агресор, та з’ясовують наслідки ударів.

Минулося без загиблих та постраждалих, зазначає керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Атака дронами по РФ та Криму

У Міноборони Росії зранку 18 жовтня поскаржились на атаку дронів.

Там заявляють, що впродовж ночі над територією Бєлгородської, Курської областей РФ та акваторією Чорного моря буцімто перехопили та знищили 28 безпілотних літальних апаратів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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