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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину

Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
Фото: Depositphotos

У польському місті Познань невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка.

Про це повідомляє RMF FM.

За попередньою інформацією, діти разом із вихователем були на прогулянці, коли до них підійшов невідомий чоловік. Він спочатку погрожував дітям, чоловік кричав що “переб’є всіх”, а потім вдарив ножем 5-річного хлопчика, який ішов у кінці групи.

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Як повідомляє поліція, п’ятирічна дитина дістала смертельне поранення. Хлопчика намагалися реанімувати на місці, а потім госпіталізували до лікарні. Проте медикам не вдалося врятувати його.

Як з’ясували ЗМІ, нападника було затримано. Йому 71 рік, однак ім’я не розголошується.

До речі, у столиці Бельгії Брюсселі чоловік відкрив вогонь по людях, в результаті чого загинуло двоє осіб.

Вбивство, Напад, Польша
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