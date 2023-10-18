Вибухи не вщухають з ночі: що відомо про ситуацію в Криму та РФ

Близько восьмої ранку 18 жовтня в Севастополі почали лунати вибухи.

Місцеві жителі в кримських Telegram-спільнотах пишуть про роботу протиповітряної оборони й нібито про збиття безпілотників над Чорним морем.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконує: гучні звуки, що чути в центрі міста, – це тренування розрахунків протипідводно-диверсійного забезпечення Чорноморського флоту РФ у районі Північного молу.

Зараз дивляться

До слова, ніч для окупантів у Криму та РФ видалась доволі неспокійною.

Так, о пів на сьому ранку в Міноборони Росії вже відзвітували про “перехоплення та знищення над територією Бєлгородської, Курської областей РФ та акваторією Чорного моря 28 безпілотних літальних апаратів”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 602-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.