Знайшли під завалами через три дні: на Харківщині збільшилася кількість жертв через атаку РФ

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по приватному житловому будинку у селі Дружелюбівка Ізюмського району, що стався в ніч на 15 жовтня, зросла до 3 людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

– Сьогодні рятувальники, які продовжували пошукові роботи під завалами, знайшли тіло цивільного 31-річного чоловіка. Це син чоловіка та дружини, що також загинули в ніч російського обстрілу. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що вночі, близько 02:30, ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Було зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.

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