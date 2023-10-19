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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Фіктивна військова служба футболістів Прикарпаття: військкома відправили під варту

Фіктивна військова служба футболістів Прикарпаття: військкома відправили під варту
Фото: Pixabay

Личаківський райсуд міста Львова обрав запобіжний захід командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суд відправив його під варту з правом внесення застави у 214 тис. грн. Чиновника також на місяць відсторонили від виконання обов’язків.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

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Слідчі зʼясували, що командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями й тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на папері та не виконували жодних військових обов’язків.

За підробними документами ці люди нібито відслужили загалом 1100 днів та отримали від держави грошове й матеріальне забезпечення.

Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.

Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 ККУ).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми.

Нагадаємо, у серпні в Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу футболістів та родичів керівництва міста.

“Перебуваючи” в підрозділах охорони ТЦК, “новобранці” отримали можливість не проходити військову службу. Вони займалися своїми справами, футболісти спокійно брали участь у футбольних матчах місцевого клубу.

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Джерело: ДБР
Івано-Франківськ, ДБР, мобілізація, Суд, Футбол
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