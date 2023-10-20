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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

На Закарпатті вітчима підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки – Нацполіція

На Закарпатті вітчима підозрюють у зґвалтуванні 10-річної дівчинки – Нацполіція
Фото: Нацполіція

У Закарпатській області затримали 31-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої доньки своєї співмешканки. Вітчим вчиняв насильницькі дії проти 10-річної дівчинки.

За даними Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, 18 жовтня до правоохоронців звернулася 32-річна жінка. Вона повідомила, що її співмешканець вчиняв насильницькі дії сексуального характеру проти її доньки.

Фахівці підтвердили цю інформацію після огляду дитину. Поліцейські зібрали докази, які підтверджують причетність до зґвалтування дівчинки її 31-річним вітчимом. Зловмисника розшукали та затримали правоохоронці.

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Наразі чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. У його помешканні провели обшук та вилучили речі, які можуть бути додатковими доказами у справі.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, тобто зґвалтування, вчинене проти особи, яка не досягла 14 років.

За скоєне сексуальне насильство проти 10-річної дівчинки зловмиснику загрожує до 15 років тюремного ув’язнення. Слідство у справі триває.

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Джерело: Нацполіція
Закарпатська область, Закарпаття, Зґвалтування, Національна поліція, Нацполіція
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