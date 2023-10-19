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Надзвичайні події
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Ракета прилетіла просто в барну стійку, де працювала жінка: очевидці розповіли про обстріл Миколаївщини

Ракета прилетіла просто в барну стійку, де працювала жінка: очевидці розповіли про обстріл Миколаївщини

Напередодні, 18 жовтня, російські військові завдали чергового ракетного у дару по Миколаївській області. Близько 20:30 вечора у Степівській громаді пролунала серія вибухів. 

Як повідомляють кореспонденти Фактів ICTV з місця подій, одна з ворожих ракет влучила у кафе, де відпочивали люди. Загинули двоє людей, серед них власниця закладу, ще одна людина дістала поранення. 

– Ось тут була барна стійка, там людина працювала, 58 років чи 59 жінці було. Просто в неї ракета прилетіла, – розповів журналістам секретар Степівської громади Віктор Федюк.

Люди, що вчора відпочивали у кафе, згадують, як почули потужний вибух, а далі все як у тумані. 

Зараз дивляться

– Було дуже гучно, ми попадали. Вже коли попадали, було чути ще один приліт. Ми вибігли, злякалися. Потім повернулися, щоб допомагати, – розповів Олександр. 

Миколаївщина – наслідки ракетного обстрілу 19 жовтня 2023 – ВІДЕО

Фото: Факти ICTV

Миколаївщина – наслідки ракетного обстрілу 19 жовтня 2023 – ВІДЕО

Фото: Факти ICTV

Люди розповідають, що у Степівській громаді немає військових об’єктів, лише приватні будинки, підприємства, магазини та кафе. 

– Це взагалі цивільний обʼєкт, ми сиділи за цим столом. Ось тут людину завалило, так людина й померла, жінка. Ще там хтось травмований був. Ми одного відтягнули в центр, щоб не був під камінням, – додав Олександр. 

Як повідомляють у ДСНС, унаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство. На місці подій вже працює комісія, яка має оцінити збитки. 

– В нас є комісія з обстеження зруйнованого майна. Вони проходять ці житлові будівлі, спочатку приватний сектор. Багато зруйнованих будинків. Ось що таке російська агресія, – зазначив секретар Степівської громади Віктор Федюк.

Нагадаємо, о пів на четверту ночі 17 жовтня протиповітряна оборона знищила в Миколаївській області керовану авіаційну ракету Х-59.

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Фото та відео: журналіст Фактів ICTV Даніїл Сліж

Війна в Україні, Миколаївська область, Ракетні удари Росії, ракетний удар
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