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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

вибух
Фото: Getty Images

У Дніпрі після сигналу тривоги місцеві жителі чули вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що ракетна небезпека в області зберігається.

Більше інформації наразі немає.

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Перед цим Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що з району Джанкоя о 12:46 та 12:50 місцеві жителі зафіксували пуски балістичних ракет. Попередньо, це могли бути ракети системи Іскандер-М.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

 

Війна в Україні, Вибух, Дніпро
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