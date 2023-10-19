У Дніпрі пролунали вибухи: Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку

У Дніпрі після сигналу тривоги місцеві жителі чули вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що ракетна небезпека в області зберігається.

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Перед цим Telegram-канал Крымский ветер повідомив, що з району Джанкоя о 12:46 та 12:50 місцеві жителі зафіксували пуски балістичних ракет. Попередньо, це могли бути ракети системи Іскандер-М.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 603-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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