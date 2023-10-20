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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Неспокійна ніч для окупантів: у Мелітополі в районі аеродрому прогриміли вибухи

вибух
Фото: Getty Images

Після опівночі 20 жовтня на околицях поки що окупованого Мелітополя Запорізької області пролунало кілька вибухів.

– Неспокійна була ніч для окупантів Мелітополя, – говорить про події ночі міський голова Іван Федоров.

Найбільш потужні вибухи, зазначає Іван Федоров, були в районі Авіамістечка, де на захопленому аеродромі окупанти облаштували свою військову базу.

Мелітополь

Фото: Іван Федоров

Також місцеві жителі чули гул техніки.

Зараз дивляться

Наразі міська влада з’ясовує подробиці нічних подій в поки що захопленому місті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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