Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Неспокійна ніч для окупантів: у Мелітополі в районі аеродрому прогриміли вибухи
Після опівночі 20 жовтня на околицях поки що окупованого Мелітополя Запорізької області пролунало кілька вибухів.
– Неспокійна була ніч для окупантів Мелітополя, – говорить про події ночі міський голова Іван Федоров.
Найбільш потужні вибухи, зазначає Іван Федоров, були в районі Авіамістечка, де на захопленому аеродромі окупанти облаштували свою військову базу.
Також місцеві жителі чули гул техніки.
Зараз дивляться
Наразі міська влада з’ясовує подробиці нічних подій в поки що захопленому місті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Іван Федоров
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