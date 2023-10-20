Обстріли не вщухають: РФ уночі продовжила гатити по Херсонщині

Уночі 20 жовтня російські війська продовжили обстрілювати Станіслав Херсонської області.

По населеному пункту окупанти гатили з поки захопленого лівобережжя Дніпра.

Зауважимо, що вкривали вогнем село росіяни й ввечері 19 жовтня.

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Тоді від влучання в приватний будинок поранення дістав 73-річний чоловік.

Чоловік після надання допомоги госпіталізації не потребував. Стан постраждалого лікарі оцінюють як задовільний.

Обстріли Херсонщини ввечері 19 жовтня

Увечері 19 жовтня армія РФ скинула 10 авіабомб по Бериславу. Ще дві керовані авіабомби поцілили по Веселому.

У Бериславі поранення дістали дві жінки.

У 68-річної місцевої жительки – мінно-вибухова травма, вогнепальний відкритий перелом, черепно-мозкова травма та інші ушкодження. Медична діагностика триває.

У 55-річної жінки – поранення кінцівок і мінно-вибухова травма.

Наслідки удару по Веселому ще з’ясовують.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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