Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Один із будинків загорівся: РФ вгатила по житлових кварталах Херсону
Уночі 20 жовтня армія РФ обстріляла Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.
Російські окупанти поцілили в житлові квартали Корабельного району.
– Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань, – повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Наразі інформація про обстріл уточнюється.
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За словами Романа Мрочка, поранених та загиблих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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