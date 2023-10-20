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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Один із будинків загорівся: РФ вгатила по житлових кварталах Херсону

Один із будинків загорівся: РФ вгатила по житлових кварталах Херсону
Фото: ДСНС

Уночі 20 жовтня армія РФ обстріляла Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра.

Російські окупанти поцілили в житлові квартали Корабельного району.

– Один будинок загорівся, ще один зазнав руйнувань, – повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Наразі інформація про обстріл уточнюється.

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За словами Романа Мрочка, поранених та загиблих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, Новини Херсону, Російська агресія, РФ, Херсон
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