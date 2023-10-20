Вибухи в Мелітополі та звернення Байдена: головні події ночі 20 жовтня

Уночі 20 жовтня російські війська продовжили обстрілювати Херсонщину.

Однак гучно було і в поки що окупованому Мелітополі Запорізької області.

Кілька годин тому до американського народу звернувся президент США Джо Байден.

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Обстріл Херсонщини

Уночі 20 жовтня російські війська продовжили обстрілювати Станіслав Херсонської області.

По населеному пункту окупанти гатили з поки захопленого лівобережжя Дніпра.

Вибухи за Мелітополем

Після опівночі 20 жовтня за Мелітополем Запорізької області пролунало кілька вибухів.

Найпотужніший вибух був у районі Авіамістечка, де на захопленому аеродромі окупанти облаштували свою військову базу.

Крім того, місцеві жителі чули гул техніки.

Звернення Байдена до американського народу

Кілька годин тому зі спеціальним зверненням з Овального кабінету (вдруге за час свого президентства) звернувся до американського народу Джо Байден.

Президент США засудив бойовиків ХАМАСу і президента Росії Володимира Путіна, заявивши, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви.

Американський лідер зауважив, що 20 жовтня, скерує “терміновий бюджетний запит” до Конгресу США, щоб “профінансувати потреби національної безпеки Америки для підтримки критично важливих партнерів, зокрема Ізраїль і Україну”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 604-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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