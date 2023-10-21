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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Чуло все місто: в Бердянську пролунав потужний вибух

Бердянськ - вибух

У суботу вдень, 21 жовтня, в тимчасово окупованому місті Бердянськ (Запорізька область) пролунав щонайменше один потужний вибух.

Про це повідомляють радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко та мер Мелітополя Іван Федоров.

– Бердянськ. Вибух. “Бавовняна” субота. Маріуполь, приготуватися, – зазначив Андрющенко в своєму Telegram-каналі.

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За словами Федорова, про потужний вибух повідомляють і жителі Бердянська.

– Зʼясовуємо, що цього разу палає в окупантів, – додав він.

За даним місцевих ЗМІ, вибух був настільки гучний, що його чуло все місто. Над Бердянськом здійнявся стовп чорного диму.

За одними даними, приліт стався поблизу села Новопетрівка. А за іншими версіями – в районі місцевого аеродрому, який кілька днів тому успішно атакували Збройні сили України.

Окупанти вже традиційно заявляють, що вибух – це “робота ППО”. Однак місцеві кажуть, що не чули, щоб працювала протиповітряна оборона агресора.

Удар ATACMS по аеродрому Бердянська

У ніч на 17 жовтня Сили спеціальних операцій ЗСУ провели успішну операцію під назвою DRAGONFLY. Вони вдарили по аеродромах у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську, де окупанти тримали значну кількість авіаційної техніки і боєприпаси.

Вдалося знищити дев’ять гелікоптерів РФ, спецтехніку, пускову установку ППО, склади боєприпасів. Пошкоджено злітні смуги аеродромів.

ЗСУ вперше застосували далекобійні балістичні ракети ATACMS, отримані від США. Наразі Вашингтон надав ATACMS із радіусом дії до 165 км, які мають касетну бойову частину. Постачання цих ракет продовжаться.

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Фото: Telegram Івана Федорова

Бердянськ, Війна в Україні, Вибух, Запорізька область
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